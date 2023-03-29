"Солид Брокер" рекомендует держать "префы" Россети Ленэнерго

"Солид Брокер" рекомендует держать привилегированные акции "Россети Ленэнерго", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Выручка "Ленэнерго" в 4К22 выросла на 6% благодаря росту услуг техприсоединения, EBITDA выросла на 41% и достигла за год рекордных 46 млрд рублей. Маржинальность по EBITDA в годовом выражении составила 49%, что является рекордным значением. Чистая прибыль снизилась на 10%. В основном негативное влияние оказали обесценения основных средств в размере 6 млрд рублей. Напомним, что особенность эмитента в том, что компания по уставу должна выплачивать на привилегированные акции 10% от чистой прибыли по РСБУ. Именно "префы" представляют основной интерес для инвестора. Однако компания уже выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2022 в размере 0,44 рубля на оба типа акций. В результате, если учитывать уже выплаченные дивиденды, то за весь 2022 год остается 18,83 рубля на акцию, что предполагает 12,7% дивидендную доходность, - указывают эксперты. - Мы считаем, что цена "префа" в районе 150 рублей является справедливой оценкой для такого дивиденда. Рекомендация по "префам" - "держать".

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