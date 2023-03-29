"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив китайских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" по-прежнему позитивно оценивают перспективы китайских акций ввиду сохранения основных факторов для их покупки: восстановление экономики и корпоративных прибылей; улучшение отношений бизнеса и власти; возвращение доверия инвесторов к рынку недвижимости и рынку акций, сообщается в комментарии.

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