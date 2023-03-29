Возможно ослабление рубля до уровня 77,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Восстановительный рост нефтяных котировок ограничивает потенциал существенного ослабления рубля, но в целом риски роста курса валютной пары USD/RUB к уровню 77,5 руб./$1 пока сохраняются, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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