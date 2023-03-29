Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Министры энергетики стран ЕС пришли к решению о необходимости проработки правовых оснований для ограничения поставок российскими компаниями СПГ в Европу. Предлагается предоставить правительствам отдельных стран ЕС права временно ограничивать возможность российских экспортеров газа бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ в Европу. Предложение еще необходимо согласовать с Европарламентом, на что могут уйти месяцы. Мы не видим в новой инициативе ЕС угрозы для "НОВАТЭКа" в том, что касается объемов производства на проектах компании, поскольку вопрос перенаправления СПГ на другие рынки может быть разрешен также успешно, как произошло в нефтяном сегменте в конце прошлого и начале нынешнего годов. Эмитенту придется нести повышенные расходы на транспортировку, что, впрочем, не особо скажется на показателях рентабельности, - пишут эксперты. - Как уже заявляла компания, азиатские рынки станут приоритетными для новых СПГ-проектов ("Арктик СПГ 2"). Примечательно, что крупнейший долгосрочный контракт по проекту "Ямал СПГ" (4 млн тонн СПГ в год) подписан не с "НОВАТЭКом", а с TotalEnergies и занимает около четверти текущего СПГ-портфеля TotalEnergies. Новость мы считаем лишь умеренно негативной для настроений инвесторов и по-прежнему видим "НОВАТЭК" привлекательным для инвестиций, сохраняем по акциям эмитента рейтинг "покупать".

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