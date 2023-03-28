"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Sanofi до $60

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогнозную цену акций фармацевтической компании Sanofi с $55 до $60 за штуку, что предполагает совокупную потенциальную доходность 18% с учетом дивидендов, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"Мы положительно оцениваем диверсифицированный бизнес компании, включающий брендированные фармацевтические препараты, дженерики, вакцины и потребительские товары для здравоохранения, - пишут аналитики.- У Sanofi обширный портфель препаратов-кандидатов из 84 химических соединений и вакцин-кандидатов. Dupixent имеет хорошие перспективы в качестве препарата для терапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Если он будет одобрен для этих показаний, это будет первый более чем за десять лет новый метод лечения заболевания, являющегося третьей по распространенности причиной смертности в мире".

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