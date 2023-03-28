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28 марта 2023 года 12:31
Ближайшими целями роста цены нефти могут быть уровни $78-80/барр. - "Финам"
Ближайшими целями текущего подъема котировок нефти марки Brent могут быть уровни $78-80 за баррель, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Мы видим восстановление цен на нефть на текущей неделе. Вероятно, что ближайшей целью этой коррекции наверх станет достижение района сопротивления на $78-80 за баррель. По статистике, отскок вверх после сильного падения обычно продолжается пару недель, после чего можно ждать новой значительной волны снижения цен - вновь будет возможен возврат к сильному уровню поддержки на отметке $70 за баррель", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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