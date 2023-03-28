Возможен постепенный рост котировок золота до $2100/унц. - "Открытие Инвестиции"

Возможен постепенный рост котировок золота до $2100 за тройскую унцию в связи с сохраняющимся высоким уровнем инфляции и высокими рисками в финансовой системе, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева.

"Цены на драгоценные металлы, за исключением платины, показали рост на прошлой неделе под влиянием сохраняющихся высоких рисков в мировой финансовой системе, несмотря на туширование острых проблем, - отмечает эксперт. - Рынки сигнализируют о неприятии риска, в связи с чем в защитных активах наблюдался дополнительный спрос и рост волатильности. Центральные банки продолжали повышение процентных ставок, усиливая вероятность наступления рецессии. На этом фоне укрепился курс доллара США".

Прошедшая неделя на рынке золота вновь оказалась волатильной: цены выросли от уровня $1939/унц. к $2002/унц. и пытались закрепиться выше уровня сопротивления $2000/унц, но пока неуспешно, констатирует Лукичева. В результате этого происходит коррекция вниз к уровню $1970/унц. В связи с сохраняющимся высоким уровнем инфляции и высокими рисками в финансовой системе, по мнению аналитика, возможен постепенный рост стоимости золота к $2100/унц.

"Растущие риски возродили интерес инвесторов к золотым ETF, - подчеркивает стратег инвесткомпании. - Общий уровень запасов золота в ETF составляет 3 416,9 тонн, что на 55,6 тонн меньше, чем год назад".

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