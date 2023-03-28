Индекс Мосбиржи способен достичь 3000 пунктов до конца года - "Солид Брокер"

Индекс Мосбиржи способен достичь 3000 пунктов до конца 2023 года, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"На фоне сильной нефти российский рынок акций пытается расти широким фронтом. Мы по-прежнему считаем, что индекс Мосбиржи стремится в район 2500 пунктов, а до конца года он способен достичь 3000 пунктов. Этому способствует в первую очередь Сбербанк, который растет перед дивидендами, вытягивая индекс, и ожидание прохода свежей инъекции дивидендов на весь рынок. Нефтегазовые компании в основной массе торгуются так, будто цена на нефть сейчас $40, однако последние данные по сокращению дисконта к Brent предполагают более высокие цены в районе $50 за баррель. Если нефть вновь будет выше $80, тогда индекс Мосбиржи сможет легко пройти уровень в 2500 пунктов", - пишут аналитики.

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