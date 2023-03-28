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28 марта 2023 года 10:56
Рубль может укрепиться до 76 руб./$1 на торгах во вторник - SberCIB
Российская валюта может укрепиться до уровня 76 руб./$1 на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research. Во вторник будут объявлены аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ , и доходности гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов, полагают в инвестбанке. Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов SberCIB, будут держаться на уровне $78 за баррель во вторник, а после объявления сроков возобновления поставок курдистанской нефти в Турцию и восстановления работы французских НПЗ, остановленных из-за протестов, возможно снижение нефтяных цен. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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