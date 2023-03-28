Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- выступления глав Банка Англии (11:45 МСК), Бундесбанка (16:00 МСК) и ЕЦБ (16:45 МСК);

- торговый баланс США в феврале (15:30 МСК);

- индекс потребительского доверия США в марте (17:00 МСК);

- Мосбиржа запустит торги фьючерсом на индекс Nikkei 225;

- финансовые результаты "Россети Ленэнерго" по РСБУ за 2022 год;

- совет директоров "Аэрофлота" обсудит подход к распределению чистой прибыли/убытка за 2022 год.

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