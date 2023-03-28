Цена золота может вырасти до $2100/унц. в 2023г - Freedom Finance Global

Котировки золота могут подняться к уровню $2100 за тройскую унцию в текущем году, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Глобальные цены на драгметалл на прошлой неделе тестировали годовой максимум в $2000 за тройскую унцию, однако на этом уровне инвесторы очень быстро начали фиксировать прибыль и актив немного подешевел, хотя пока торгуется на отметках апреля 2022 года. Скорее всего, золото дорожает на фоне проблем у некоторых американских и европейских банков. Из-за обеспокоенности относительно стабильности в финансовом секторе США и Европы инвесторы начали продавать доллары и евро, перекладываясь в золото (как в наиболее надежный защитный актив). Однако к концу прошлой недели ФРС и европейский регулятор сумели взять ситуацию с банками под контроль, поэтому драгметалл немного подешевел, - пишет эксперт в обзоре. - На наш взгляд, обесценение доллара может продолжиться, но уже в связи с тем, что инвесторы ожидают скорое смягчение монетарной политики ФРС, то есть прекращения цикла повышения процентных ставок уже к лету. Прогнозируем рост цены на золото в текущем году до $2100 за тройскую унцию".

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