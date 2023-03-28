Индекс Мосбиржи может продолжить рост на торгах во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить рост в течение торговой сессии во вторник и достичь максимума сентября прошлого года - уровня 2488 пунктов, также вероятно сохранение спроса на бумаги нефтегазовых компаний, акции Сбербанка и "АЛРОСА", полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.