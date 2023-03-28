Возможно укрепление рубля в ближайшее время в рамках диапазона 75-77 руб./$1 - ПСБ

Возможно продолжение укрепления рубля к доллару США в ближайшее время в рамках недельного диапазона 75-77 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар/рубль начала текущую неделю со снижения, отступив к нижней границе восходящего тренда, отметке 76,7 руб./$1. Торговая активность долларом с расчетами "завтра" по итогам торгов в понедельник немного снизилась относительно значений конца прошлой недели, при этом доллар вновь опустился под отметку 77 руб./$1. Поддержку национальной валюте оказало резкое восстановление цен на энергоносители на глобальных рынках. Отметим, что в России продолжаются налоговые выплаты, из-за чего формируется дополнительное предложение валюты на рынке. На утро вторника укрепление рубля к основным валютам на Московской бирже сохраняется. Полагаем, что на данный момент имеется потенциал для снижения доллара в нашем недельном целевом диапазоне 75-77 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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