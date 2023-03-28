Идея умеренного укрепления рубля переносится на апрель - БКС Экспресс

Умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США, скорее всего, переносится на апрель текущего года, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Российский рубль в понедельник немного восстановился, но активности игроков на укрепление рубля по-прежнему не видно. В марте рубль даже успел обновить минимумы с апреля прошлого года относительно всех основных валют, и, например, потери рубля против доллара США пока превышают 2%. Хотя ожидания сводились к снижению накала страстей вокруг дефицита бюджета, вызванного ранее падением экспортных доходов с одновременным резким ростом госзатрат. Но не получилось. Мешали рублю и взрывная волатильность нефти марки Brent, обновившей в марте годовые минимумы, и сохраняющаяся жесткая геополитика, - указывает аналитик. - Идея умеренного укрепления рубля переносится на апрель. В грядущем месяце за рубль играют статистика частотности роста/снижения курса доллара, спред Urals с Brent способен и дальше сужаться, раздутые расходы бюджета, вероятно, стабилизируются, а доходы несколько восполнятся. Более того, иные финансовые активы России пользуются спросом. Да и с технической точки зрения для рубля не все потеряно. Долгоиграющая формация на разворот USD/RUB ("расчеты завтра") продолжает сужаться и все еще актуальна, хотя планового выхода из паттерна "медвежий клин" пока нет. Но чем дольше идет затишье, пусть даже с плавным обновлением пиков в USD, тем сильнее будет выход доллара вниз, при реализации фигуры. Сигнальным уровнем для активизации работы вниз по USD все еще служит уход под 76 руб./$1".

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