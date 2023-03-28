Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Snap с прогнозной ценой $13

Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют покупать акции Snap Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $13 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Стоп-лосс", по мнению стратега Михаила Степаняна, можно установить на уровне $9,5.

"По нашему мнению, одним из позитивных триггеров для акций эмитента способно стать недавнее неудачное выступление в Конгрессе США CEO TikTok. Несмотря на продекларированное им стремление обеспечивать безопасность несовершеннолетних, укреплять защиту приватности и безопасности и предотвращать любую возможность "несанкционированного иностранного доступа" к пользовательским данным в США, глава компании крайне уклончиво ответил на прямой вопрос о том, шпионила ли материнская компания соцсети ByteDance за американскими гражданами. Кроме того, хотя Citizen Lab сделала заключение об отсутствии связи между китайским правительством и данными TikTok, директора исследовательской компании отметил, что они "не имеют представления" о том, что происходит с пользовательскими данными после их сбора и обратной передачи на серверы TikTok, - отмечает эксперт. - В результате в обеих палатах Конгресса сложился консенсус относительно потенциальных угроз со стороны TikTok. В этих условиях можно ожидать реализации сдерживающих или запретительных мер против этой соцсети в ближайшем будущем. Это окажет положительный эффект на одного из ближайших конкурентов китайской платформы видеоблогов Snapchat".

"Недавно представленный Snap новый AR-инструментарий (ARES) в рамках новой бизнес-единицы позволит ритейлерам внедрять AR-функции Snap в их приложения и сайты (в форме SaaS-продукта). Эти решения дают пользователям сторонних приложений ритейлеров возможность виртуально примерять одежду, украшения, аксессуары и другое с помощью AR (ранее аналогичный функционал был доступен только в самом приложении Snapchat). Кроме того, ARES включает маркетинговые и сервисные решения, а также решения для рекомендаций по размерам одежды и обуви для компаний-клиентов, - указывает Степанян в материале. - С учетом существенного замедления темпов роста выручки в последние кварталы, сохранения отрицательных значений операционной маржей и скорректированного убытка на акцию в перспективе нескольких лет Snap не выглядит существенно недооцененной, но в условиях реализации отмеченных рисков, связанных с TikTok, может получить импульс к восстановлению котировок".

Snap Inc. - американская компания, владеющая соцсетью Snapchat, а также технологией умных очков Spectacles и сервисами Bitmoji и Zenly.

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