Акции Globaltrans, Ленты и Сегежа Групп будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции Globaltrans, "Ленты" и "Сегежа Групп" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Globaltrans опубликует финансовые и операционные результаты за II полугодие 2022 года 27 марта. Результаты должны быть умеренно позитивными в годовом сопоставлении, но относительно I полугодия ключевые метрики могут просесть из-за коррекции в тарифах на полувагоны. Наибольший интерес будут представлять комментарии менеджмента относительно планов по редомициляции. Если появятся какие-либо позитивные новости относительно возможности перерегистрации это должно стать сильным драйвером для акций", - отмечает эксперт.

Акции Globaltrans с начала года растут в крутом тренде, подчеркивается в комментарии. В моменте бумаги выглядят перекупленными, высоки риски коррекционного отката. При начале коррекции поддержкой может стать зона 400-410 руб., указывает Пучкарев.

Финансовый отчет "Ленты" по МСФО ожидается 29 марта. Компания ранее представила довольно слабые операционные результаты, поэтому в бумаги уже должны быть заложены сдержанные ожидания от грядущего отчета, считает эксперт. Замедление темпов роста выручки вкупе с ожидаемым ростом издержек во II полугодии могут оказать давление на динамику акций.

"Акции "Ленты" находятся в боковике с начала года. Бумаги игнорируют подъем рынка на фоне слабых операционных показателей. Отчет вряд ли станет драйвером для смены тренда. Основным среднесрочным сценарием является консолидация в районе 685-745 руб. Драйверов для догоняющего движения пока не просматривается", - пишет Пучкарев.

"Сегежа" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 года 31 марта. Последние отчеты компаниии были слабыми из-за санкционного давления. Аналитик БКС Экспресс подчеркивает, что в III квартале дополнительным негативным фактором для компании стал крепкий рубль. По его мнению, в IV квартале ситуация должна улучшиться, однако вряд ли кардинально. Вероятно, появится информация о дивидендах. Отказ от выплат является базовым сценарием, учитывая санкционное давление на компанию, однако сюрпризы, на взгляд Пучкарева, нельзя полностью исключать.

"Акции "Сегежи" двигаются в восходящем тренде от декабрьских минимумов, - отмечает стратег. - Ключевое сопротивление находится на уровне 5,5 руб., отметка дважды останавливала натиск покупателей. В краткосрочной перспективе возможен коррекционный откат в рамках разгрузки осцилляторов. На среднесрочном горизонте пробой 5,5 руб. является базовым сценарием".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.