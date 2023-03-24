"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций XPeng, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты при этом понизили прогнозную стоимость ADR эмитента на NYSE на 20% (до $12 за штуку) и акций компании на HKEX на 23,3% (до 46 гонконгских долларов (HKD) за штуку), что предполагает потенциал роста на 35,7% и 35,3% соответственно, а также мультипликатор EV/Выручка на уровне 2,0x 2023e для обеих бумаг.

XPeng провел реорганизацию структуры с акцентом на сбыт и портфель продукции и работает над сокращением издержек, также эмитент разрабатывает современные системы автономного вождения, отмечают аналитики в обзоре.

Обращают внимание эксперты и на возможные риски: COVID-19 и дефицит кремниевых чипов сказываются на выпуске и продажах, а новые модели могут разочаровать рынок.

XPeng - ведущий китайский разработчик и производитель "умных" электромобилей, которые сочетают инновационные технологии подключения к сети и искусственного интеллекта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.