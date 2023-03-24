Лидерами роста на рынке РФ на следующей неделе могут остаться акции банков и нефтегаза - Freedom Finance Global

Лидерами роста на российском рынке акций на следующей неделе могут остаться акции банков и нефтегазовых компаний, в аутсайдерах могут оказаться бумаги IT-сектора и ритейлеров, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Российский фондовый рынок за последнюю неделю продемонстрировал самые сильные темпы роста за семь месяцев. Всего за два дня индекс Мосбиржи прибавил около 150 пунктов и достиг максимума с конца сентября прошлого года. Поводом для оптимизма и повышения торговой активности участников рынка стали дивиденды. Впервые в этом году в ходе одной сессии на бирже присутствовало свыше 1 млн игроков. Доходность усредненного портфеля частного инвестора в этом году превысит 6%. Дополнительный ее рост возможен, если финальные дивиденды объявят компании нефтегазового сектора, - пишет эксперт в комментарии. - Предстоящая неделя не будет богатой на важные события. Но, на мой взгляд, рынок удержит достигнутую высоту. В лидерах роста могут остаться акции банков и нефтегазовых компаний, в аутсайдерах - бумаги IT-сектора и ритейлеров. Прогноз для индекса Мосбиржи - диапазон 2350-2450 пунктов".

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