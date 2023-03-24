"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций China Oilfield Services на уровне HKD10,88

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций China Oilfield Services на уровне 10,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"На наш взгляд, отчетность China Oilfield Services за 2022 год умеренно негативна для акций эмитента. Несмотря на рост выручки, компания снижала маржинальность и FCF, в связи с чем не смогла увеличить объем дивидендов. Однако в 2022 году китайский рынок нефтесервиса все еще находился под давлением коронавирусных ограничений. В 2023 году Китай, как ожидается, станет главным источником роста мирового спроса на нефть. При этом CNOOC, крупнейший клиент эмитента, в очередной раз анонсировал рекордную инвестиционную программу, что, на наш взгляд, поддержит бизнес и акции нефтесервисной компании", - пишет эксперт в обзоре.

China Oilfield Services - китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти. Ключевым регионом по выручке является Китай, а важнейшим клиентом - материнская компания CNOOC.

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