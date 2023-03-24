"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Zimmer Biomet

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций производителя медицинского оборудования Zimmer Biomet - несмотря на ожидаемое улучшение динамики плановых медицинских процедур в 2023 году, компания по-прежнему сталкивается с негативными факторами, которые могут замедлить рост выручки и оказать давление на рентабельность, сообщается в обзоре аналитиков.

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