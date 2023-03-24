Цена акций АФК "Система" может вырасти до 20,6 руб. - ПСБ

Цена акций АФК "Система" может вырасти до 20,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 47% от текущего уровня, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Бумаги АФК "Система" дорожают третий день подряд, стоимость акций приблизилась к максимумам с конца сентября. Компания имеет высокую диверсификацию бизнеса, а потенциальные драйверы роста - дочерние предприятия OZON и "МТС" (OZON впервые в 2022 году вышел на прибыль, а "МТС" продолжает активное развитие и расширяет работу на зарубежье). Также эмитент проявляет интерес к покупке различных активов, например, калужского завода Volkswagen, что может увеличить стоимость бумаги", - указывают эксперты.

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