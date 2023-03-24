"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 5,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целевой ценой 5,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,6%, стоп-приказ: 5,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 и 2024 годах выделить до 20 млрд руб. на строительство деревянных малоэтажных домов для расселения аварийного жилья, отмечают аналитики. Глава государства также поручил внести законодательные изменения, направленные на создание механизма применения ипотеки и эскроу-счетов при строительстве индивидуальных жилых домов с использованием отечественной лесопродукции.

"С технической точки зрения бумага движется к верхнему уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5,2 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Сегежа Групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система". Холдинг специализируется на производстве хвойных пиломатериалов, домокомплектов из клееного бруса, мешочной бумаги и бумажных мешков. География активов охватывает 11 государств, основное производство находится в России.

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