Рубль сохраняет шанс побороться за уровень 76 руб./$1 в ближайшей перспективе - "Велес Капитал"

Рубль сохраняет шанс побороться за уровень 76 руб./$1 в ближайшей перспективе, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперт напоминает, что с переходом на единый налоговый платеж выплаты по ключевым налогам пройдут 28-го числа. В этот и последующие дни до конца месяца, по мнению Кравченко, можно ожидать пикового спроса на рублевую ликвидность, под влиянием которого ставка Ruonia может оказаться на уровне или выше ключевой ставки ЦБ.

"Также в самое ближайшее время можно ожидать более активную поддержку рубля экспортерами. Впрочем, мы не исключаем, что часть продаж валюты под налоги уже была осуществлена накануне, когда доллар скорректировался до недельных минимумов. В этом случае у рубля еще остается возможность побороться за уровень в 76 руб./$1, но вряд ли российская валюта сможет повторить максимум четверга в 75,7 руб./$1. Ближе к окончанию месяца снова ожидаем постепенного смещения баланса сил в пользу доллара", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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