"Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Мечела

"Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций "Мечела" с целевой ценой 185 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 31% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Операционные результаты "Мечела" в IV квартале показали достаточно разнонаправленную динамику в бизнесе компании. В целом на снижение в угольном дивизионе оказали влияние логистические затруднения в Сибири и на Дальнем Востоке, насыщение локального рынка коксовой продукции и сезонный фактор. Металлургический дивизион завершил 2022 год с плюсовыми показателями по производству чугуна (+2%) и выплавке стали (+1%). Энергетический дивизион в 2022 году произвел на 14% меньше электроэнергии в связи с масштабными ремонтами основных генерирующих мощностей", - пишет аналитик Иван Авсейко.

Эксперт подчеркивает, что в начала года "обычка" подорожала на 33%, а "префы" - на 16%. Обыкновенные акции "Мечела" по динамике в этом году пока уступают только Polymetal. "Преф" подорожал сопоставимо с акциями "Распадской".

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