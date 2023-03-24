Ближайшей целью роста котировок нефти может стать диапазон $78-80/барр. - "Финам"

Ближайшей целью роста котировок нефти может стать диапазон $78-80 за баррель Brent, полагает ведущий аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин.

Эксперт отмечает, что на этой неделе восстанавливают позиции майские фьючерсы на нефть Brent от сильного уровня поддержки $70/барр. После сильного падения цен сейчас, на взгляд Потавина, имеет место нормальная техническая коррекция.

"Цены на нефть в четверг и пятницу стабилизировались вблизи недельного максимума на $77/барр. Вполне возможно, что ближайшей целью роста котировок станет район $78-80/барр. Однако через неделю мы можем увидеть новую волну снижения цен", - прогнозирует эксперт "Финама".

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