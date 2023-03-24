Альфа-банк подтверждает рейтинг акций банка "Санкт-Петербург" на уровне "выше рынка" с целевой ценой 180 руб. за бумагу на фоне сильных финансовых результатов за 2022 год, сообщается в комментарии аналитика Евгения Кипниса.

"Банк опубликовал финансовые результаты за 2022 год. Банк получил рекордно высокую прибыль в размере 47,6 млрд руб. по РСБУ (47,5 млрд руб. по МСФО) при ROE 38,9%. Этому способствовал (вероятно) рост бизнеса ВЭД в сочетании с волатильностью валютных курсов и процентных ставок в течение 2022 года. Наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 21,16 руб. на акцию (20% от чистой прибыли за 2022 год), дивидендная доходность составляет 15% (по состоянию на вчерашнее закрытие рынка)", - отмечается в комментарии.

Учитывая высокую достаточность капитала, Кипнис считает, что такой уровень дивидендов может быть устойчивым в будущем, поскольку банк может увеличить минимальный коэффициент выплат, в то время как чистая прибыль, вероятно, снизится в 2023 году. Акции банка выросли на 39% с начала года по сравнению с ростом индекса MOEX на 11%, в настоящее время они торгуются на уровне 0,41x P/BV 2023П, констатирует эксперт.

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