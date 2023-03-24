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24 марта 2023 года 11:50
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Smoore до HKD13,5
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили прогнозную стоимость акций китайского производителя электронных сигарет Smoore International Holdings Limited до 13,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку с учетом пересмотра прогноза прибыли компании и изменения отношения к рискам на рынке, сообщается в обзоре. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была при этом подтверждена экспертами. Прогнозная стоимость подразумевает 29x 2023e и 21x 2024e P/E, сообщается в материале аналитиков. "Мы ожидаем в 2023 году стабилизации рынка электронных сигарет в США, постепенного восстановления внутреннего китайского рынка и дальнейшего быстрого роста в Европе. Позитивно оцениваем конкурентные преимущества и инновационные ресурсы компании на позициях мирового лидера в сегменте вейп-технологий и ожидаем успешного развития новых направлений бизнеса, например, в отрасли продуктов медицинского назначения", - указывают эксперты "БКС МИ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-SMOORE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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