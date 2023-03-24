.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Курс рубля вряд ли превысит 77 руб./$1 в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
24 марта 2023 года 11:25

Курс рубля вряд ли превысит 77 руб./$1 в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля вряд ли превысит 77 руб./$1 в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг заметно укрепился на фоне усилившихся продаж валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты мартовских налогов, - пишут эксперты. - Поддержку рублю оказывают и выросшие с годовых минимумов цены на нефть. В пятницу курс USD/RUB находится у 76,2 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Фактор налогового периода сегодня продолжит оказывать рублю поддержку, и курс USD/RUB, вероятно, не превысит 77 руб./$1".

Цены на нефть в четверг умеренно снизились - давление на котировки оказало коррекционное укрепление доллара. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $76/барр. На динамику цен должны повлиять мартовские индексы деловой активности. Если они укажут на риски ослабления спроса на нефть, фьючерсы Brent могут снизиться к $75/барр., считают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
24 марта 2023 года 14:05
Акции нефтяных компаний РФ пока не привлекательны для покупок - "Мои Инвестиции"
Акции нефтяных компаний РФ пока не привлекательны для покупок на фоне существенного снижения мировых цен на нефть, а также в преддверии вступления в силу новых налогов, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Согласно новым заявлениям вице-премьера РФ Александра Новака, добыча нефти...    читать дальше
.
24 марта 2023 года 13:16
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции AT&T
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции AT&T Inc. с целевой ценой $22 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Меркулова. Эксперт считает, что акции американского телекоммуникационного гиганта подходят для включения в дивидендные портфели с долгосрочным...    читать дальше
.
24 марта 2023 года 12:53
"Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Мечела
"Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций "Мечела" с целевой ценой 185 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 31% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Операционные результаты "Мечела" в IV квартале показали достаточно...    читать дальше
.
24 марта 2023 года 12:31
Ближайшей целью роста котировок нефти может стать диапазон $78-80/барр. - "Финам"
Ближайшей целью роста котировок нефти может стать диапазон $78-80 за баррель Brent, полагает ведущий аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Потавин. Эксперт отмечает, что на этой неделе восстанавливают позиции майские фьючерсы на нефть Brent от сильного уровня поддержки $70/барр....    читать дальше
.
24 марта 2023 года 12:11
Альфа-банк подтверждает рейтинг акций банка "Санкт-Петербург" на уровне "выше рынка"
Альфа-банк подтверждает рейтинг акций банка "Санкт-Петербург" на уровне "выше рынка" с целевой ценой 180 руб. за бумагу на фоне сильных финансовых результатов за 2022 год, сообщается в комментарии аналитика Евгения Кипниса. "Банк опубликовал финансовые результаты за 2022 год. Банк получил рекордно...    читать дальше
.
24 марта 2023 года 11:50
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Smoore до HKD13,5
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили прогнозную стоимость акций китайского производителя электронных сигарет Smoore International Holdings Limited до 13,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку с учетом пересмотра прогноза прибыли компании и изменения отношения к рискам на рынке,...    читать дальше
.
24 марта 2023 года 11:11
Вероятно сохранение повышенного спроса на золото в ближайшее время - БКС Экспресс
Вероятно сохранение спроса на золото на повышенном уровне в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Текущий откат котировок золота к уровню $1990 за тройскую унцию выглядит неубедительно. Пробуксовка на психологической отметке вызвана и восстановлением глобального доллара...    читать дальше
.
24 марта 2023 года 10:52
Потенциал роста котировок обыкновенных акций Мечела составляет 25% - ПСБ
Потенциал роста котировок обыкновенных акций "Мечела" составляет 25%, привилегированных - 15% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Компания опубликовала операционные результаты "Мечела" за IV кв. 2022 года, согласно которым производство угля компанией упало на 10%...    читать дальше
.
24 марта 2023 года 10:40
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций H-класса WuXi AppTec до HKD106
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную цену акций H-класса компании WuXi AppTec Co. до 106 гонконгских долларов (HKD) за штуку на фоне системной коррекции фармацевтической отрасли, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для этих бумаг был при этом подтверждена...    читать дальше
.
24 марта 2023 года 10:28
Нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $75-80/барр. в ближайшее время - ПСБ
Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться в диапазоне $75-80 за баррель в ближайшее время, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "После минимумов понедельника, когда спекулянты активно выходили из рисковых активов и нефть марки Brent опускалась к $70 за баррель...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.