"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций H-класса WuXi AppTec до HKD106

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную цену акций H-класса компании WuXi AppTec Co. до 106 гонконгских долларов (HKD) за штуку на фоне системной коррекции фармацевтической отрасли, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг был при этом подтверждена экспертами.

"WuXi AppTec - одна из ведущих в мире компаний в сегменте фармацевтики и медицинского оборудования. Она развивает глобальную технологическую платформу, обладает лучшими в отрасли ресурсами для исследований и разработки, а также производствами низкомолекулярных лекарств, препаратов клеточной и генной терапии, тестирования медицинского оборудования. Наша целевая цена подразумевает P/E 26,6x 2023e и 21,3x 2024e", - указывают аналитики "БКС МИ".

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