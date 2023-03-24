Вероятна боковая динамика торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна боковая динамика на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, ключевые драйверы рынка ОФЗ в ближайшие месяцы - спрос со стороны институциональных инвесторов и условия предложения нового госдолга со стороны Минфина РФ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Котировки ОФЗ в четверг демонстрировали позитивную динамику. Кривая доходности сместилась вниз в среднем на 2 б.п. Инвесторы активизировали покупку рублевых облигаций, отыгрывая статистику по замедлению инфляции в РФ до 5,1% г/г. Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 российских банках с середины февраля держится на стабильном уровне 7,68% годовых. С учетом сигналов ЦБР относительно перспектив денежно-кредитивной политики ставки по депозитам, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней даже с учетом резкого снижения инфляции в марте-мае. Достаточно высокие ставки по депозитам будут сдерживать приток средств населения на рынок облигаций, - пишет эксперт в комментарии. - Таким образом, ключевыми драйверами рынка ОФЗ в ближайшие месяцы видим спрос со стороны институциональных инвесторов и условия предложения нового госдолга со стороны Минфина. В пятницу ожидаем боковую динамику на рынке гособлигаций. Для 10-летних ОФЗ 26221 актуальным считаем диапазон доходности 10,4-10,6% годовых".

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