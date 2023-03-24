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24 марта 2023 года 09:41

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2375-2400п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2375-2400 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи в четверг продолжил консолидироваться в узком диапазоне 2375-2400 пунктов. Объемы торгов резко упали до 27,2 млрд руб., хотя еще неделю назад аналогичный показатель составил почти 118 млрд руб. Внимание инвесторов вновь переключилось на бумаги третьего эшелона, в то время, как акции, входящие в состав индекса Мосбиржи в большинстве своем не показали значимой динамики. Однако хотели бы акцентировать внимание на акциях Сбербанка. После сильного роста они решили не корректироваться, а перейти к консолидации. Вероятно, инвесторы не готовы фиксировать прибыль и ждут дивидендов. СД Банка "Санкт-Петербург" уже после закрытия торгов рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 руб./акцию, что соответствует 15% доходности, - указывает аналитик в комментарии. - Считаем, что индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2375-2400 пунктов. Ожидаем сохранения спроса на бумаги третьего эшелона, а также акции золотодобытчиков ввиду безыдейности в "фишках" и роста цен на золото. Опережающую рынок динамику в пятницу покажут также акции Банка "Санкт-Петербург".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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