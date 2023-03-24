Рубль, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 74-76 руб./$1 - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 74-76 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Иностранные валюты предпринимают попытки роста к рублю в пятницу утром, тем не менее мы полагаем, что у рубля сохраняется потенциал укрепления как ввиду продолжающегося налогового периода, так и роста цен на товарных рынках. Считаем актуальным диапазоном на день 74-76 руб./$1 для пары доллар/рубль. Отметим, что технически доллар вышел из восходящего канала, поэтому укрепление рубля может носить сдержанный характер", - указывает эксперт в комментарии.

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