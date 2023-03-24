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24 марта 2023 года 09:23
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical Technology Group Co., сообщается в обзоре аналитиков. "Sunny Optical Technology объявила результаты за 2022 год: выручка снизилась на 11% г/г (до CNY33,2 млрд - выше прогноза на 8%). Чистая прибыль к распределению между акционерами упала на 52% г/г (до CNY2,41 млрд), что укладывается в прогнозный диапазон компании CNY2,25-2,49 млрд и соответствует ожиданиям. На наш взгляд, более высокие по сравнению с ожиданиями показатели выручки связаны со следующими факторами: опережающая динамика цен на модули для камер мобильных устройств относительно аналогов благодаря ведущим конкурентным позициям компании в отрасли; меньшее, чем ожидалось, снижение цен на комплекты линз для мобильных устройств в 2022 году и рост выручки в направлении автомобильных продуктов (на 39% г/г - до CNY4,11 млрд), дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR) (на 53% г/г - до CNY2,06 млрд) - новый источник роста для компании. Также отметим, что Sunny Optical продолжала наращивать инвестиции, несмотря на спад в отрасли - уровень расходов на R&D вырос к/к на 1,4 п.п. (до 8.4%) по итогам 2022 года, - указывают эксперты. - Мы подтверждаем свой позитивный прогноз, что компания в средне- и долгосрочной перспективах может стать платформой прецизионного оптического производства. Рекомендуем отслеживать рост Sunny Optical во 2П23 с разворотом динамики поставок в производственно-сбытовых цепях на рынке мобильных устройств". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-SUNNY/OPTICAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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