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24 марта 2023 года 09:12
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Tencent с прогнозной ценой HKD350
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Tencent с прогнозной стоимостью на уровне 350 гонконгских долларов (HKD) за штуку, дополнительный импульс котировкам эмитента может придать рост доходов от финтех направления, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова. "Мы оцениваем квартальные результаты компании нейтрально: выручка Tencent от основного бизнеса продолжает падать, при этом среднесрочные риски госрегулирования индустрии видеоигр в КНР сохраняются, даже несмотря на недавнее возобновление выдачи лицензий в этом сегменте. В будущем негатив может быть нивелирован за счет международного игрового направления, однако это станет возможным только в долгосрочной перспективе. Выручка от рекламного направления оказалась лучше ожиданий за счет повышенного спроса на рекламу на фоне восстановления китайской экономики, однако в среднесрочной перспективе рекламные доходы могут оказаться под давлением из-за конкуренции с ByteDance, о чем может свидетельствовать снижение доходов от соцсетей и слабая поквартальная динамика расширения пользовательской базы, - пишет эксперт. - Дополнительный импульс котировкам Tencent может придать рост доходов от финтех- и облачного направлений уже в первом квартале 2023 года на фоне роста деловой активности после преодоления последствий вспышки коронавируса. Повышение чистой маржи эмитента за счет низких расходов на маркетинг вряд ли является долгосрочным фактором, так как продолжительная экономия на рекламе может привести к потере доли рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-TENCENT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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