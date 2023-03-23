"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Nike Inc., сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы по-прежнему обеспокоены высоким уровнем складских запасов, - отмечают аналитики. - В финансовом 3К23 они выросли на 16% до $8,9 млрд. Компании придется снизить цены, чтобы их реализовать, что скажется на марже и прибыли в ближайшие кварталы. Производителю также приходится иметь дело с ростом издержек, неблагоприятными курсовыми разницами и невысокими показателями продаж в Китае".

Долгосрочные перспективы, по мнению экспертов, выглядят оптимистичнее: "Мы ожидаем сохранения доминирующего положения Nike на рынках спортивной одежды и обуви и отмечаем особенно сильное присутствие компании в топовом обувном сегменте благодаря маркетингу и поддержке известных спортсменов. Несмотря на жесткую конкуренцию, компания, на наш взгляд, укрепит доминирующее положение за счет всемирно признанного бренда, инновационной продукции, эффекта масштаба и быстрого роста на развивающихся рынках".

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