Явных драйверов для направленной динамики индекса Мосбиржи пока нет - ПСБ

Явных драйверов для направленной динамики индекса Мосбиржи пока нет, вероятна боковая динамика на торгах в пятницу, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Несмотря на некоторое улучшение настроений на глобальных финансовых рынках, российский рынок акций перешел к боковому движению в ожидании новых сильных драйверов. Индекс Мосбиржи в ходе торгов четверга взял паузу в росте закрепившись около отметки 2380 пунктов. Полагаем, что в пятницу он продолжит боковое движение в диапазоне 2350-2400 пунктов", - пишет аналитик.

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