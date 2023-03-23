Среднесрочные факторы для нефтяных цен пока остаются скорее негативными - "Велес Капитал"

Среднесрочные факторы для нефтяных цен пока остаются скорее негативными из-за неопределенности в мировой экономике, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине торговой сессии в четверг теряли около 0,5%, консолидируясь у очередных сопротивлений $77,5 и $71 за баррель соответственно. Позитивными для котировок факторами в эти дни выступают ослабление доллара, а также перспектива дальнейшего сокращения добычи в России в ближайшие месяцы. Тем не менее среднесрочные факторы для цен из-за неопределенности в мировой экономике скорее остаются негативными", - отмечает эксперт.

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