SberCIB обновил топ наиболее привлекательных в настоящее время акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики исключили из списка акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК).

Таким образом, в текущий состав вошли "Интер РАО", "Транснефть", "МТС", "Самолет" и "ЛУКОЙЛ".

"Подборку покидает "ММК" - мы не видим краткосрочных и среднесрочных катализаторов роста его котировок. После включения эмитента в топ-список цена его акций выросла на 24%, при этом даже достигала максимумов с мая прошлого года. "ММК" сохраняет фундаментальную привлекательность и торгуется намного дешевле других сталелитейных компаний по коэффициенту EV/EBITDA, однако эффект от роста цен на сталь в основном уже учтен в котировках, а недавнее ослабление рубля выгоднее компаниям, у которых доля экспорта больше (комбинат свыше 80% продукции направляет на внутренний рынок). Кроме того, пока неясно возобновится ли выплата дивидендов, и это не добавляет позитива", - указывают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.