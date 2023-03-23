.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Мечела
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 марта 2023 года 15:42
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Мечела
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Мечела" в ожидании снижения долга компании в течение нескольких лет на фоне высоких цен на коксующийся уголь на глобальном рынке, сообщается в комментарии. "Мечел" опубликовал в четверг нейтральные операционные результаты за 4К22. Добыча угля снизилась в на 12% кв/кв, а продажи концентрата коксующегося угля снизились на 20% кв/кв. Однако в нашем понимании на это повлияли сезонность (продажи третьим лицам концентрата коксующегося угля в 4К22 остались на уровне 4К21; логистические ограничения на Кузбассе и профицит на внутреннем рынке, которые привели к снижению добычи и продаж (в основном на активе "Южный Кузбасс"), в то время как более рентабельный экспорт с "Якутугля" эти ограничения не затрагивают, - отмечают эксперты Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Малина. - Сохраняем позитивный взгляд на "Мечел" в ожидании снижения долга в течение нескольких лет на фоне высоких цен на коксующийся уголь на глобальном рынке. Ключевым катализатором может быть финансовая отчетность, однако пока что компания воздерживается от ее публикации. По нашей оценке, при текущих ценах и курсе рубля акции торгуются с низкими мультипликаторами: EV/EBITDA 2x и P/E 1.1x". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
23 марта 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Nike Inc., сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы по-прежнему обеспокоены высоким уровнем складских запасов, - отмечают аналитики. - В финансовом 3К23 они выросли на 16% до $8,9 млрд. Компании придется снизить цены, чтобы... читать дальше
.23 марта 2023 года 18:30
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ГК ПИК" с целевой ценой 1200 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Акции "ГК ПИК" с начала года акции подорожали на 7%, и мы считаем, что потенциал дальнейшего роста еще... читать дальше
.23 марта 2023 года 18:07
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Union Pacific Corp., сообщается в обзоре аналитиков. "По данным Ассоциации американских железных дорог, за первые 11 недель года объем грузовых ж/д перевозок в США упал на 5,2% г/г, интермодальных (железнодорожным и автомобильным... читать дальше
.23 марта 2023 года 17:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение мирового лидера по добыче золота Newmont Corp., сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $50 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 6% от текущего... читать дальше
.23 марта 2023 года 17:25
Акции Россети Центр и Приволжье, Россети Центр и "префы" Россети Ленэнерго - фавориты сектора - "Открытие Инвестиции"
Акции "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр" и привилегированные бумаги "Россети Ленэнерго" являются фаворитами российского сектора электроэнергетики - хорошие дивидендные истории с возможной двухзначной доходностью, говорится в комментарии отраслевого аналитика по электроэнергетике... читать дальше
.23 марта 2023 года 17:07
Явных драйверов для направленной динамики индекса Мосбиржи пока нет, вероятна боковая динамика на торгах в пятницу, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Несмотря на некоторое улучшение настроений на глобальных финансовых рынках, российский рынок акций перешел к... читать дальше
.23 марта 2023 года 16:47
Среднесрочные факторы для нефтяных цен пока остаются скорее негативными из-за неопределенности в мировой экономике, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине торговой сессии в четверг теряли... читать дальше
.23 марта 2023 года 16:23
SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из списка акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК). Таким образом, в текущий состав... читать дальше
.23 марта 2023 года 15:19
Возможно восстановление основных американских фондовых индексов на торгах в четверг, но в то же время баланс рисков смещен в негативную сторону, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Алины Попцовой. "Торги 22 марта на фондовых площадках США завершились в минусе. Под давлением... читать дальше
.23 марта 2023 года 14:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Lenovo Group с "держать" до "покупать" с целевой ценой HKD8,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Устойчивое финансовое положение позволяет производителю компьютерной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.