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23 марта 2023 года 14:58
"БКС МИ" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Lenovo
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Lenovo Group с "держать" до "покупать" с целевой ценой HKD8,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Устойчивое финансовое положение позволяет производителю компьютерной техники Lenovo инвестировать в бизнес и направлять средства на выплаты акционерам. Выручка Lenovo до пандемии росла на уровне рынка на 2%. Рентабельность по EBITDA также была стабильна на отметке 4-5%. Учитывая нормализацию спроса и эффект высокой базы, выручка и EBITDA, вероятно, снизятся на 13% и 12% г/г. Финансовая устойчивость позволяет выплачивать стабильные дивиденды. У Lenovo положительная чистая денежная позиция, а соотношение Чистый долг/EBITDA составляет -0,08х. Финансовая гибкость позволит компании и дальше инвестировать в развитие бизнеса и возвращать деньги акционерам в виде дивидендов. Текущая дивидендная доходность составляет 5,2%", - пишут аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-LENOVO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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