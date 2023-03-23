Акции Мечела сохраняют потенциал роста - Инвестбанк Синара

Акции "Мечела" сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Мечел" опубликовал операционные результаты за 4К22, которые аналитики инвестбанка оценивают как умеренно негативные.

"Производство угля сократилось к предыдущему кварталу на 10%, составив 2,5 млн т, при этом из-за ограничений на ж/д перевозки в порты Дальнего Востока и накопления товарной продукции объемы реализации коксующегося и энергетического угля упали на 20% и 14% к/к соответственно. К позитивным моментам можно отнести увеличение выпуска стали на 6% к/к до 878 тыс. т. Сокращение экспорта стали компании удалось компенсировать за счет наращивания отгрузок на внутреннем рынке", - пишут эксперты.

По их мнению, "Мечел" не станет публиковать финансовые результаты за 2022 год по МСФО или объявлять дивиденды. Результаты угольного сегмента за 4К22, которые оказались несколько ниже ожиданий, могут вызвать небольшое разочарование участников рынка.

"Отметим, что в Австралии спот-цены на премиальный твердый коксующийся уголь выросли с начала года на 35% и достигли $354/т, а значит, наш прогноз на этот год (в среднем $270/т) может оказаться излишне консервативным, а прибыли "Мечела" - выше, чем мы сейчас предполагаем. Мы по-прежнему видим потенциал роста в бумагах эмитента, которые торгуются по EV/EBITDA 2023П на привлекательном уровне 2,9", - делятся выводами стратеги инвестбанка.

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