Ожидаемая пауза в ужесточении ДКП ФРС будет способствовать росту нефтяных котировок до $80-83/барр. - Freedom Finance Global

Ожидаемая пауза в ужесточении монетарной политики ФРС США будет способствовать ослаблению доллара и, как следствие, росту нефтяных котировок до $80-83 за баррель Brent, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"По данным Минэнерго США за прошедшую неделю запасы сырой нефти в стране выросли на 1,117 млн баррелей, тогда как консенсус предполагал сокращение показателя на 1,565 млн баррелей, - отмечает эксперт. - За предыдущий аналогичный период было зафиксировано увеличение запасов на 1,550 млн баррелей. Сразу после выхода этих данных нефть марки Brent подорожала более чем на 1%, до $76,20 за баррель, но уже через два часа половина этого роста была отыграна обратно в связи с давлением таких важных факторов, как потолок цен на российскую нефть и высокий дисконт к ее стоимости, позволяющий контрагентам понижать цены".

Также на нефтяные котировки, по мнению Чернова, влияет ситуация в банковском секторе. Есть опасения реализации эффекта домино с выводом инвесторами активов из нефтяных фьючерсов. Кроме того, негативно на рынке энергоносителей воспринимается медленное восстановление экономики Китая, от которой ожидали более значительного роста потребления сырья.

"Повышение ставки ФРС на 25 б.п. значимого влияния на стоимость углеводородов не окажет, и, вероятно, Brent продолжит торги в диапазоне $75-77/барр. Ожидаемая пауза в ужесточении монетарной политики ФРС будет способствовать ослаблению доллара и, как следствие, росту нефтяных котировок до $80-83/барр.", - прогнозирует Чернов.

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