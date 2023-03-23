"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций, добавив "Газпром" с "Мечелом" и исключив "Мосбиржу" с "Совкомфлотом" , сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "Группа Позитив", "ММК", "Газпром", "МТС", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", Сбербанк, "Мечел", "Сургутнефтегаз" (прив.).

По итогам последнего пересмотра аналитики ВТБ Мои Инвестиции исключили из топ-10 акций России бумаги "Московской биржи" в связи с отсутствием новых катализаторов для роста котировок и сигналов о потенциальном обновлении дивидендной политики. В то же время эксперты добавили в список наиболее привлекательных в настоящее время акций бумаги "Мечела" на фоне уверенного роста цен на коксующийся уголь на внешних рынках. Компания продолжает поставки на глобальные рынки благодаря выгодному географическому положению добывающих активов.

Кроме того, в топ-10 акций РФ вернулись акции "Газпрома", а бумаги "Совкомфлота" были из него исключены. "Акции "Совкомфлота" c момента их включения в топ-10 акций России на фоне ожиданий выплаты дивидендов за 2022 год подорожали более чем на 20%. А вот котировки акций "Газпрома", напротив, заметно отстали от индекса Мосбиржи с начала года", - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.