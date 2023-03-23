Минфин пока может продолжить тактику ограниченного предложения нового госдолга - ПСБ

Минфин РФ в ближайшие недели может продолжить на аукционах тактику ограниченного предложения нового госдолга для смещения вниз кривой доходности ОФЗ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Минфина предложил на аукционах в среду относительно небольшой объем предложения нового госдолга. Ведомство разместило только один выпуск классических ОФЗ серии 26242 (6,5 лет) на 15,3 млрд руб. при спросе 32,7 млрд руб. Премия по доходности, по нашим оценкам, составила порядка 5 б.п. Напомним, в предыдущие две недели объем размещения ОФЗ составил 82 и 51 млрд руб. соответственно. Для смещения вниз кривой доходности ОФЗ Минфин в ближайшие недели может продолжить тактику ограниченного предложения нового госдолга", - пишет эксперт в комментарии.

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