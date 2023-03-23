Инвестбанк Синара начал анализ China Overseas Land & Investment с рекомендацией "покупать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал анализ China Overseas Land & Investment с рекомендацией "покупать" для его акций с целевой ценой CNY24 за штуку, что предполагает потенциал роста 22% с текущих уровней, отмечается в аналитическом материале банка.

"Компания продолжит увеличивать выплату дивидендов, что может привести к удвоению дивидендной доходности с 5% в 2021 году до 10% в 2027 году. Несмотря на сложности прошлого года, компании в 1П22 удалось переместиться в рейтинге застройщиков по объему продаж с 6-го места на конец 2021 года на 4-е. Мы считаем, компания сможет и дальше усиливать свои позиции. При этом COLI оценивается по P/E 2023П с низким значением 7,1 против доковидных 8,3 в 2018 году и с 16%-ным дисконтом к медианным по конкурентам 8,5, в то время как средний темп роста прибыли компании в ближайшие годы составит, по нашим оценкам, 11,7% против 9,6% по конкурентам (консенсус-прогноз)", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

China Overseas Land & Investment - один из самых устойчивых застройщиков в КНР.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.