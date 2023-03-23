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23 марта 2023 года 11:27
Пара доллар/рубль сохраняет потенциал для снижения до 76 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Пара доллар/рубль сохраняет потенциал для снижения до 76 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду слабел, но в четверг утром на фоне ослабившегося после заседания ФРС доллара курс USD/RUB снизился к 76,6 руб./$1, - констатируют эксперты. - Другие валюты EM с утра также укрепляются. Сейчас продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов могут усилиться, и у курса USD/RUB сохраняется потенциал к снижению в сторону 76 руб./$1". Нефтяные цены, в свою очередь, в среду заметно выросли после того, как итоги заседания ФРС привели к глобальному ослаблению доллара. Тем не менее к данному моменту фьючерсы Brent снизились к $76,2/барр. Давление на котировки, по мнению аналитиков банка, оказывает рост запасов нефти в США на 1,1 млн барр. за неделю против ожидавшегося их снижения на 1,6 млн барр. Вероятно, до конца недели фьючерсы Brent продолжат торговаться выше $75/барр. , полагают эксперты БСПБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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