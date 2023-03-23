Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 2375-2400п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит консолидацию в диапазоне 2375-2400 пунктов в течение торговой сессии в четверг, при этом внешний фон располагает к тому, чтобы индекс попробовал вновь протестировать уровень 2400 пунктов, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

Также аналитик отмечает, что вероятно сохранение спроса на бумаги второго и третьего эшелонов ввиду отсутствия факторов для роста среди ключевых акций.

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