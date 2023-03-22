.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Airbnb
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 марта 2023 года 18:32
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Airbnb
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций сервиса аренды жилья Airbnb Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку после выхода результатов за четвертый квартал 2022 года, сообщается в аналитическом материале. Хотя бизнес компании успешно восстанавливается после пандемии, основное давление на акции компании может оказать замедление динамики туризма на фоне ухудшения макроконъюнктуры, указывают эксперты Airbnb Inc. - американская компания, владеющая одноименным сервисом краткосрочной аренды жилья по всему миру. Сервис позволяет снимать жилье без посредников, что делает процесс аренды быстрым и удобным как для арендатора, так и для владельца. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-AIRBNB-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
22 марта 2023 года 18:59
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Consolidated Edison до "покупать" прогнозной стоимостью на уровне $104 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Consolidated Edison в 2023 году будет получать поддержку благодаря росту тарифов и доходности собственного капитала, а... читать дальше
.22 марта 2023 года 18:00
"Открытие Инвестиции" открыл торговую идею "покупать обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка с целями по 245 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Вопреки... читать дальше
.22 марта 2023 года 17:37
Акции Canadian Solar Inc. выглядят привлекательно для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость бумаги находится на уровне $48 за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова. "21 марта за четвертый квартал прошлого года отчиталась канадская компания из... читать дальше
.22 марта 2023 года 17:11
Вероятен подъем котировок бумаг Tencent к уровню 366 гонконгских долларов (HKD) за штуку после выхода квартального релиза эмитента, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов. "Несмотря на ухудшившиеся финансовые показатели Tencent за полный 2022 год, результаты IV квартала показали... читать дальше
.22 марта 2023 года 16:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 393 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,7%, стоп-приказ: 359 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент отчитался за 2022 год по МСФО... читать дальше
.22 марта 2023 года 16:20
Вероятно укрепление пары EUR/RUB до уровня в 85 руб./EUR1 - денежно-кредитная политика ЕЦБ продолжит оказывать основное давление на курс рубля к евро в ближайшей перспективе, локально укреплению российской валюты может содействовать позитивная динамика нефтяных котировок, но глобальным трендом... читать дальше
.22 марта 2023 года 15:55
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью 400 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания Tencent по итогам 2022 года зафиксировала первое в... читать дальше
.22 марта 2023 года 15:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $46 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,13%, стоп-приказ: $39, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Экспериментальная линейка компании по состоянию... читать дальше
.22 марта 2023 года 15:08
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent с прогнозной стоимостью 366,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 5,5% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Мы позитивно оцениваем перспективы Tencent на 2023 год,... читать дальше
.22 марта 2023 года 14:42
Возможно постепенное ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 80 руб./$1 в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Мы ожидаем, что в ближайшее время доллар продолжит постепенное движение на российском рынке в сторону 80 руб./$1.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.