Акции Canadian Solar привлекательны для долгосрочных покупок - Freedom Finance Global

Акции Canadian Solar Inc. выглядят привлекательно для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость бумаги находится на уровне $48 за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова.

"21 марта за четвертый квартал прошлого года отчиталась канадская компания из сектора солнечной энергетики Canadian Solar. Фактические объемы отгрузок и выручка эмитента в целом совпали с предварительными прогнозами рынка, а прибыль оказалась значительно выше консенсуса. В долгосрочной перспективе бумаги эмитента выглядят привлекательно: поставки продолжают расти, а ориентация проектов компании на североамериканский и европейский рынки открывает потенциал для получения дополнительных выгод от государственных программ поддержки проектов зеленой энергетики", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.