Вероятен подъем котировок бумаг Tencent к HKD366 - БКС Экспресс

Вероятен подъем котировок бумаг Tencent к уровню 366 гонконгских долларов (HKD) за штуку после выхода квартального релиза эмитента, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов.

"Несмотря на ухудшившиеся финансовые показатели Tencent за полный 2022 год, результаты IV квартала показали восстановление доходов и повышение эффективности бизнеса. Клиентская база компании продолжает расти. Драйвером для роста может стать реализация плана по созданию киберспортивной лиги Valorant, которая поможет привлечь внимание и спонсорство. Недавно китайский регулятор одобрил более десятка иностранных онлайн-игр, это выглядит позитивно для компании. Но международному развитию игрового бизнеса может повредить напряженность в отношениях между США и Китаем, которая приводит к ограничительным мерам на социальный сервис TikTok. Инвесторы ожидают, что на фоне восстановления Китая после COVID-19 потребительские расходы вырастут, - указывает аналитик в материале. - Динамика акций Tencent превосходит бумаги таких интернет-гигантов, как Alibaba и JD.com Inc., и сейчас находится на уровне с фондовым индексом Hang Seng. После квартального релиза стоит ожидать роста бумаг Tencent к уровню сопротивления на HKD366".

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